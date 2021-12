Advertising

Mediagol : Filippi: “Perrotta e Floriano saranno della partita. In campo per i tifosi” -

Ultime Notizie dalla rete : Filippi Perrotta

Il tecnico Giacomosembra intenzionato a cambiare modulo, anche in virtù delle assenze per ... Marconi e, che andrà a rilevare il ruolo occupato da Crivello nell'ultima uscita contro ...Le probabili formazioni PALERMO (3 - 4 - 1 - 2): Pelagotti; Buttaro, Marconi,; Accardi (Doda), De Rose, Dall'Oglio, Valente; Silipo; Brunori, Fella. Allenatore:. BARI (4 - 3 - 1 - 2):...Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match di Serie C contro il Bari di Mignani ...Dalle certezze, alla revisione totale del modulo. Anche questo, sarà il filone tematico che percorrerà Palermo-Bari, sfida valevole per la 19° giornata della Serie C, Girone C. Filippi, contro i galle ...