Eriksen, l'agente: 'Giocherà ancora. In Italia non poteva. Saluterà i tifosi a San Siro ' (Di sabato 18 dicembre 2021) ...queste le parole dell'agente del trequartista danese Martin Schoots che ha confermato a La Gazzetta ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di sabato 18 dicembre 2021) ...queste le parole dell'del trequartista danese Martin Schoots che ha confermato a La Gazzetta ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Advertising

slimfcinshady : RT @it_inter: L'agente di #Eriksen: 'Vuole venire assolutamente a San Siro, già a gennaio, per questi fantastici tifosi pazzi di lui. L'han… - infoitsport : Christian Eriksen, la promessa dell'agente ai tifosi dell'Inter - infoitsport : L'agente di Eriksen: 'Impossibile continuare in Italia, ma giocherà ancora' - infoitsport : Inter, addio a Christian Eriksen: lo sfogo dell'agente - infoitsport : Inter, agente Eriksen: “Giocherà ancora, in Italia impossibile perché…” -