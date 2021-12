Diffidati Atalanta-Roma, giallorossi a rischio squalifica in vista della Sampdoria (Di sabato 18 dicembre 2021) Soltanto un giocatore nella lista dei Diffidati della Roma prima di giocare contro l’Atalanta e in vista dell’ultima sfida dell’anno di Serie A contro la Sampdoria. Si tratta di Bryan Cristante, pedina fondamentale nel centrocampo giallorosso per dare equilibrio, che in caso di cartellino giallo contro gli orobici andrebbe a saltare la successiva partita contro i doriani. Dunque allarme per Mourinho che dovrà sperare che il suo mediano non venga ammonito. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Soltanto un giocatore nella lista deiprima di giocare contro l’e indell’ultima sfida dell’anno di Serie A contro la. Si tratta di Bryan Cristante, pedina fondamentale nel centrocampo giallorosso per dare equilibrio, che in caso di cartellino giallo contro gli orobici andrebbe a saltare la successiva partita contro i doriani. Dunque allarme per Mourinho che dovrà sperare che il suo mediano non venga ammonito. SportFace.

