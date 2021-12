Covid in Piemonte, il bollettino di sabato 18 dicembre 2021: 2.326 nuovi positivi e otto decessi. In aumento le terapie intensive (Di sabato 18 dicembre 2021) Resta alto, in Piemonte, il numero dei nuovi positivi comunicati dall'Unità di crisi regionale. Nelle ultime 24 ore sono 2.326, il 3,5% dei 66.600 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 1.500 (64,5%). Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Resta alto, in, il numero deicomunicati dall'Unità di crisi regionale. Nelle ultime 24 ore sono 2.326, il 3,5% dei 66.600 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 1.500 (64,5%).

