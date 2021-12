Ciclismo | Simon Yates sarà al Giro d’Italia 2022 Copeland | “Tutta la squadra per lui”

(Di sabato 18 dicembre 2021)ci riproverà ancora, a caccia di quel Trofeo Senza Fine che è diventato quasi un’ossessione per lui. Vanno a delinearsi il programmi per ile nella prossima stagione il britanniconuovamente protagonista al, che quest’anno ha concluso in terza piazza alle spalle di Egan Bernal e Damiano Caruso.il capitano della BixeExchange-Jayco e, come dichiarato ai microfoni di Radiocorsa dal team manager dellaaustraliana Brent: “Avràlaa disposizione”. Per il britannico nella Corsa Rosa quattro partecipazioni, due top-10 (con il podio del 2021) e ben quattro vittorie di tappa, l’ultima proprio nella passata ...

... ' Sapevo che c'era già stato un pistard in Coppa America (si riferisce all'olandesevan ... Per me è un onore che vengano a cercare nelqueste figure e questo mi fa dire che dovremmo ...... cercando di ritrovare l'amore per il, che aveva un po' perso. Team Qhubeka ASSOS - 5 ... Stagione priva di particolari soddisfazioni perClarke (escludendo la parentesi Strade Bianche e ...Simon Yates ci riproverà ancora, a caccia di quel Trofeo Senza Fine che è diventato quasi un'ossessione per lui. Vanno a delinearsi il programmi per il 2022 e nella prossima stagione il britannico sar ...Los dos corredores analizaron el recorrido de la Vuelta Ciclista a España que fue presentado este jueves en el Palacio de Congresos de IFEMA.