Cagliari affonda | Udinese fa poker con doppietta di Deulofeu

(Di sabato 18 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Ilall'Unipol Domus contro l'. Pesante 4-0 (gol di Makengo, Molina edi) per i sardi, che restano inchiodati al penultimo posto ed ‘eguaglianò le annate del 1975/76 e del 1999/2000 con una sola vittoria in campionato dopo 18 turni. Il piano di impostare un match aggressivo viene rivoluzionato dopo soli 4?: leggerezza in costruzione dal basso di Godin, poi saltato anche dallo stop di Makengo che davanti alla porta fredda Cragno. Ilaccusa il colpo: eccezion fatta per una conclusione di Pavoletti ben disinnescata da un Silvestri attento, non riesce a trovare spazi tra le maglie delle linee bianconere. I friulani sono pericolosi in contropiede, ma il raddoppio arriva al tramonto del primo tempo su ...

Ilall'Unipol Domus contro l'Udinese. Pesante 4 - 0 (gol di Makengo, Molina e doppietta di Deulofeu) per i sardi, che restano inchiodati al penultimo posto ed 'eguagliano' le annate del ...Udinese non sarà una partita di cartello, ma la posta in palio sarà importante per gli ... Che cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) LA ROMAL'ATALANTA I risultati Serie A ...Il Cagliari affonda all'Unipol Domus contro l'Udinese. Pesante 4-0 (gol di Makengo, Molina e doppietta di Deulofeu) per i sardi, che restano inchiodati al penultimo posto ed 'eguagliano' le annate del ...Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 18 dicembre 2021 e valide per la 18^ giornata di campionato.