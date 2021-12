Biella: Brescia (M5S), 'garantire supporto psicologico a operatori sicurezza' (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “La giornata si è aperta anche con una triste notizia, il suicidio del questore di Biella, Gianni Triolo. Esprimiamo cordoglio e vicinanza agli affetti colpiti. Un'occasione che ci fa riflettere sulla necessità di un costante supporto psicologico agli operatori del comparto sicurezza”. Lo afferma Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e coordinatore del comitato per la sicurezza del Movimento 5 Stelle. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “La giornata si è aperta anche con una triste notizia, il suicidio del questore di, Gianni Triolo. Esprimiamo cordoglio e vicinanza agli affetti colpiti. Un'occasione che ci fa riflettere sulla necessità di un costanteaglidel comparto”. Lo afferma Giuseppe, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e coordinatore del comitato per ladel Movimento 5 Stelle.

