Rai-Discovery, c’è l’accordo: Olimpiadi Pechino 2022 e Parigi 2024 coperte in chiaro dalla tv di Stato (Di venerdì 17 dicembre 2021) Pechino 2022, ma anche Parigi 2024. I termini dell’accordo trovato tra la Rai e Discovery, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, riguardano non solo la prossima (in tutti i sensi) edizione delle Olimpiadi invernali, ma anche quelle estive francesi che si svolgeranno tra poco più di due anni e mezzo. In puri numeri televisivi, le ore in chiaro per la rassegna a cinque cerchi di scena in Cina saranno 100 (le stesse delle ultime tre edizioni, prima Rai, poi Cielo, quindi ancora Rai), mentre in Francia si tornerà ancora a quota 200 (come accadde a Londra 2012 e a Tokyo quest’anno; di Rio 2016 erano invece integrali i diritti della tv di Stato). La novità, rispetto al Giappone, è che per Pechino e ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021), ma anche. I termini deltrovato tra la Rai e, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, riguardano non solo la prossima (in tutti i sensi) edizione delleinvernali, ma anche quelle estive francesi che si svolgeranno tra poco più di due anni e mezzo. In puri numeri televisivi, le ore inper la rassegna a cinque cerchi di scena in Cina saranno 100 (le stesse delle ultime tre edizioni, prima Rai, poi Cielo, quindi ancora Rai), mentre in Francia si tornerà ancora a quota 200 (come accadde a Londra 2012 e a Tokyo quest’anno; di Rio 2016 erano invece integrali i diritti della tv di). La novità, rispetto al Giappone, è che pere ...

