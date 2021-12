PA, arriva il “cassetto” digitale per eliminare le scartoffie e condividere dati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un cassetto digitale degli atti, che farà da interfaccia tra i cittadini e la Pa, consentirà eventuali pagamenti e conserverà atti e notifiche, anche a valore legale, e una Piattaforma digitale Nazionale dei dati che, con il dipartimento della Trasformazione digitale e degli Enti, realizzerà una piena interoperabilità tra le banche dati a partire da quelle dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e dell’Anagrafe della popolazione. È con queste novità che, a partire dal 2022, il Pnrr rilancerà la Pubblica amministrazione semplificando la vita ai cittadini ma anche alle imprese, con impatto sull’efficienza eliminando degli inutili costi burocratici. “Il 2021 è stato un anno di svolta per la pubblica amministrazione digitale – spiega l’amministratore unico di PagoPA, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Undegli atti, che farà da interfaccia tra i cittadini e la Pa, consentirà eventuali pagamenti e conserverà atti e notifiche, anche a valore legale, e una PiattaformaNazionale deiche, con il dipartimento della Trasformazionee degli Enti, realizzerà una piena interoperabilità tra le banchea partire da quelle dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e dell’Anagrafe della popolazione. È con queste novità che, a partire dal 2022, il Pnrr rilancerà la Pubblica amministrazione semplificando la vita ai cittadini ma anche alle imprese, con impatto sull’efficienza eliminando degli inutili costi burocratici. “Il 2021 è stato un anno di svolta per la pubblica amministrazione– spiega l’amministratore unico di PagoPA, ...

Advertising

TrendOnline : Arriva finalmente il #cassettodigitale della #PubblicaAmministrazione, dove potremmo conservare documenti ed accede… - globefaro : RT @davidedesario: Addio scartoffie, arriva il cassetto digitale: tutte le pratiche in una app - davidedesario : Addio scartoffie, arriva il cassetto digitale: tutte le pratiche in una app - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Arriva il cassetto digitale nella P.A. per evitare le scartoffie - brumas00 : RT @HuffPostItalia: Arriva il cassetto digitale nella P.A. per evitare le scartoffie -