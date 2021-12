Milan, un ex Barça come sostituto di Kjaer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Milan, come riportano dalla Spagna, è ancora alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer, il quale dovrà stare fuori ancora per molto e pertanto Pioli potrebbe trovarsi deficitato in un reparto così importante e che si vede privato di uno dei suoi migliori interpreti. Bartra, Betis, BarcaDalla Spagna giunge un nome nuovo per la difesa del Milan: è quello di Marc Bartra del Betis Siviglia. A rivelarlo è Sport.es, che specifica però l’esistenza di un forte interesse anche da parte del Barcellona. Il 30enne centrale catalano è cresciuto proprio nel club blaugrana e dunque si tratterebbe di un ritorno. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilriportano dalla Spagna, è ancora alla ricerca di undi Simon, il quale dovrà stare fuori ancora per molto e pertanto Pioli potrebbe trovarsi deficitato in un reparto così importante e che si vede privato di uno dei suoi migliori interpreti. Bartra, Betis, BarcaDalla Spagna giunge un nome nuovo per la difesa del: è quello di Marc Bartra del Betis Siviglia. A rivelarlo è Sport.es, che specifica però l’esistenza di un forte interesse anche da parte del Barcellona. Il 30enne centrale catalano è cresciuto proprio nel club blaugrana e dunque si tratterebbe di un ritorno. VINCENZO BONIELLO

