Inter-Eriksen | divorzio | rescissione consensuale contratto

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’“comunica aver trovato un accordo per ladeldi Christian”. Lo scrive il club in una nota, sancendo ildal centrocampista danese che 6 mesi fa, durante 2020, è stato colpito da arresto cardiaco. “Il club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell’e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il club annuncia l'addio del centrocampista danese L'"comunica aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian". Lo scrive il club in una nota, sancendo il divorzio dal centrocampista danese che 6 mesi fa, ...Il danese non pi un giocatore dell'. Il 29enne e il club si sono infatti accordati per la risoluzione consensuale del contratto che li legava fino al 30 giugno 2024.Anche l'ultima debole speranza di rivederlo giocare a San Siro se n'è andata: Christian Eriksen non è più un calciatore dell'Inter. Secondo le regole del Coni, infatti… Leggi Una decisione obbligata, ...I nerazzurri e il danese si salutano a causa del regolamento italiano, che impedisce a chi abbia impiantato un defibrillatore di continuare la pratica agonistica ...