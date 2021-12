Gf Vip, Soleil rivede Alex dopo la squalifica: Alfonso Signorini fuori di sé (Di sabato 18 dicembre 2021) dopo la squalifica, Alex Belli questa sera è tornato al Grande Fratello Vip 6 per confrontarsi con Soleil Sorge e i suoi altri ex inquilini. In un primo momento è arrivato in studio per parlare con Alfonso Signorini. Qui ha ammesso che Delia Duran ha sofferto molto e ora deve lavorare sodo per riconquistare la sua fiducia. Per l'attore lasciare la Casa è stata senza dubbio la scelta giusta. Quanto alle discussioni degli ultimi giorni, l'ex gieffino ha confermato. Belli e Soleil Sorge si sono confrontati faccia a faccia per la prima volta dopo la squalifica di Alex di lunedì scorso. All'inizio si sono mostrati abbastanza calmi, ma poi poco dopo gli animi si sono accessi. L'attore ha confessato alla ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 18 dicembre 2021)laBelli questa sera è tornato al Grande Fratello Vip 6 per confrontarsi conSorge e i suoi altri ex inquilini. In un primo momento è arrivato in studio per parlare con. Qui ha ammesso che Delia Duran ha sofferto molto e ora deve lavorare sodo per riconquistare la sua fiducia. Per l'attore lasciare la Casa è stata senza dubbio la scelta giusta. Quanto alle discussioni degli ultimi giorni, l'ex gieffino ha confermato. Belli eSorge si sono confrontati faccia a faccia per la prima voltaladidi lunedì scorso. All'inizio si sono mostrati abbastanza calmi, ma poi pocogli animi si sono accessi. L'attore ha confessato alla ...

