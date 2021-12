Georgette Polizzi in pronto soccorso | “Non sentivo la piccola da tre giorni”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Sono una di voi, una alla quale non va sempre bene, una alla quale la vita non sorride sempre, ma che ugualmente ha deciso di sorridere alla vita“. Comincia così il racconto di, che su Instagram ha deciso di condividere un momento particolarmente spaventoso della sua gravidanza. L’ex concorrente di Temptation Island, infatti, ha spiegato ai suoi follower di aver temuto per la vita dellaSole, la bimba che aspetta dal marito Davide Tresse, e che dovrebbe nascere a marzo 2022. Vi raccomandiamo...racconta a puntate il suo percorso di PMA Con una serie di video pubblicati su Instagram l'infuencerracconta il suo percorso di PMA, tra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Georgette Polizzi

GravidanzaOnLine.it

... come ad esempio Ursula Bennardo, anche lei reduce da una crisi superata con Sossio Aruta, Diego Daddi, Serena Enardu,e non poteva mancare quello di Amedeo Venza. Quest'ultimo ...Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation Island sono genitori, la 39enne ex volto di Temptation Island, è in dolce attesa, mentre Valentina è ufficialmente una mamma. La ...'Non sentivo più Sole da tre giorni', la stories pubblicata da Georgette Polizzi su Instagram e lo spavento al pronto soccorso.Georgette Polizzi non si arrende e, nonostante la sclerosi multipla, è riuscita nel suo desiderio di diventare madre ...