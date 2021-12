Genoa, Sheva vuole rinforzi: si punta un ex Napoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Amin Younes, attaccante tedesco il cui cartellino è di proprietà del Napoli, è pronto a lasciare l’Eintracht Francoforte. Sul giocatore è forte l’interessa del Genoa che va alla ricerca di giocatori forti e di esperienza per risollevare le sorti del proprio campionato. Stando a quanto riportato da Bild pare che già ci sia stato l’incontro tra l’agente del calciatore e il ds del Genoa. Amin Younes, Eintracht Francoforte Sarebbe un rinforzo importante per Shevchenko che ancora non è riuscito a dare un’impronta di gioco alla squadra. Il Genoa, dunque, comincia a muoversi sul mercato per cercare di centrare la salvezza che al momento, sembra molto lontana. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Amin Younes, attaccante tedesco il cui cartellino è di proprietà del, è pronto a lasciare l’Eintracht Francoforte. Sul giocatore è forte l’interessa delche va alla ricerca di giocatori forti e di esperienza per risollevare le sorti del proprio campionato. Stando a quanto riportato da Bild pare che già ci sia stato l’incontro tra l’agente del calciatore e il ds del. Amin Younes, Eintracht Francoforte Sarebbe un rinforzo importante per Shevchenko che ancora non è riuscito a dare un’impronta di gioco alla squadra. Il, dunque, comincia a muoversi sul mercato per cercare di centrare la salvezza che al momento, sembra molto lontana.

tuttonapoli : Younes torna in Italia? Può essere il primo rinforzo per Sheva al Genoa - _9Manuel1_ : @massicaroletti Venerdì 17 / contro il Genoa / contro Sheva peggio de così..??????? famoje 3 goal e via ?? - scommesse_it : Coppa Italia, Genoa-Salernitana 1-0, gol di Ekuban: negli ottavi il Milan - Stelle_Sport : Lazio a Roma altra Mission Impossible, ma Sheva ha qualche ragione per sperare in più - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: #salernitana La Salernitana ha i suoi grandi limiti ma chi dice che è stata sovrastata dal Genoa ed ha fatto vincere She… -