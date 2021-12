Focene | Energie per Fiumicino | “Ancora in balìa di disservizi telefonici e linee obsolete”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– “Siamo ben consapevoli delle difficoltà e delle problematiche che colpiscono ciclicamente la località die, come altri comitati e cittadini, cerchiamo sempre di portarli all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Tra le altre, su sollecitazione dei residenti, dobbiamo constatare che le utenze telefoniche (e quindi ledi connessione dati) soffrono di continui“. Così, in una nota stampa, Gabriele Ciminelli e Patrizio Petillo,per“Sappiamo che tale problematica non è di pertinenza dell’Amministrazione, – spiegano – ma allo stesso tempo, siamo al corrente che la stessa, potrebbe intervenire con solleciti che possono sicuramente avere un peso specifico differente per i vari provider. Infatti, ricordiamo che ...