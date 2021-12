Fiorello | la dieta aggressiva e proibitiva | non mangia nulla

Leggi su topicnews

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è sempre in splendida forma. Oltre a vivere una vita in costante movimento, ha un segreto. Ecco la “delle polemiche” È quasi doveroso dover parlare di un uomo come Rosario. Uno degli showman più importanti e famosi del nostro paese e che da anni ci intrattiene con il suo modo simpatico e ironico di tenere il palcoscenico. Un vero e proprio mattatore, ovunque si presenti, ottiene successo e meritate standing ovation. Moltissimi i motivi per i quali è sempre al centro dell’attenzione, soprattutto in campo professionale, ma è considerato anche uno conduttori più simpatici di sempre. Infatti tutti vogliono conoscere ogni singolo particolare della sua vita privata, per il grande affetto che suscita nel pubblico sia in studio che da casa. E oggi parliamo proprio di una particolare situazione che ...