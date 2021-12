“È una strage”. Spaventoso incendio in casa, morti 4 fratellini: 60 vigili del fuoco per domare le fiamme (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quattro bambini, quattro fratelli, sono morti in un terribile incidente scoppiato all’interno della loro abitazione. Inutile ogni tentativo di salvare loro la vita nonostante i 60 vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le cause dell’incendio non sono state ancora accertate. “Un incidente che ci lascia una profonda tristezza. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei bambini”, ha dichiarato il responsabile dei vigili del fuoco. vigili del fuoco che hanno tentato in ogni modo di salvare la vita dei bambini. Hanno infatti tentato di rianimarli sul posto prima dell’arrivo delle ambulanze e del trasferimento in ospedale dove poi sono morti. La tragedia si è consumata a Sutton, quartiere periferico a sud di Londra. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quattro bambini, quattro fratelli, sonoin un terribile incidente scoppiato all’interno della loro abitazione. Inutile ogni tentativo di salvare loro la vita nonostante i 60delintervenuti sul posto. Le cause dell’non sono state ancora accertate. “Un incidente che ci lascia una profonda tristezza. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei bambini”, ha dichiarato il responsabile deideldelche hanno tentato in ogni modo di salvare la vita dei bambini. Hanno infatti tentato di rianimarli sul posto prima dell’arrivo delle ambulanze e del trasferimento in ospedale dove poi sono. La tragedia si è consumata a Sutton, quartiere periferico a sud di Londra. ...

Advertising

VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - ilpost : L’editore di Hong Kong Jimmy Lai è stato giudicato colpevole per aver partecipato a una veglia per la strage di Pia… - SkyTG24 : 52 anni fa una spaventosa esplosione distrusse la Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana, nel centro di… - SONY96_ : RT @AE_Italia: ?? VITTORIA STORICA! La Camera ha votato: dal 2026 sarà vietata l’uccisione dei pulcini maschi in Italia. Una vittoria frut… - Mauro030 : RT @fabiopi1000: @senzasinistra @AdriMCMLXI 4 morti sul lavoro in un colpo. 2 in nero. Le cerimonie presidenziali e le prime a teatro non… -