De Giovanni | “Mi chiedo se sia conveniente lasciarlo partire”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito a due vicende che hanno tenuto banco in questi giorni in casa Napoli. De Giovanni si è prima soffermato sulla repentina cessione di Kostas Manolas e successivamente ha parlato della questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne rinnovo Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Cessione Manolas? "A me diverte molto la cessione a mercato chiuso, non l'avevo mai vista. Aggiungiamoci anche le foto e i balletti, diciamo che è abbastanza dimenticabile. Non ha lasciato il segno, peccato perché c'erano belle speranze su di lui. Speriamo che il sostituto non lo faccia rimpiangere". Che idea ti sei fatto del Rinnovo di Insigne? "Io pur vivendo di immaginazione, non riesco ad immaginarmi un Napoli ..."

