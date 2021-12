Completo adidas da uomo | i must have da indossare

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Unnuovo di zecca per affrontare palestra e campetto con una rinnovata dose di stile? Sì, grazie, è sempre un'ottima idea. Le tre righe più famose dello sport, d'altronde, riescono sempre a creare quel giusto mix di sportivo e di elegante, di totalmente casual e di modaiolo, con una dose extra di fascino vintage che si fa sentire forte e chiara quando si tratta nello specifico della collezioneOriginals. Ecco allora una selezione di completi e tute, consigliatissimi per unire l'utile dell'abbigliamento sportivo al dilettevole (e al bello) di un certo stile in chiave. Che non guasta mai, men che meno in palestra. Californian vibes https://media.gqitalia.it/photos/61bb9ea56baf48db06304c61/1:1/w 2000,h 2000,c ...