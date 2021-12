Barcellona vs Elche: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Barcellona cercherà di tornare a vincere nella Liga quando domani sabato 18 dicembre accoglierà l’umile Elche al Camp Nou. La squadra di Xavi è attualmente ottava nella massima serie spagnola, avendo raccolto solo 24 punti nelle prime 16 partite della stagione, mentre l’Elche è 16° con solo 15 punti da mostrare nelle prime 17 partite. Il calcio di inizio di Barcellona vs Elche è previsto alle 18:30 Prepartita Barcellona vs Elche: a che punto sono le due squadre? Barcellona Il Barcellona ha vinto le sue prime due partite di Liga sotto la gestione di Xavi contro Espanyol e Villarreal, ma i giganti catalani hanno raccolto solo un punto nelle ultime due partite, perdendo in casa contro il Real Betis il 4 dicembre prima di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilcercherà di tornare a vincere nella Liga quando domani sabato 18 dicembre accoglierà l’umileal Camp Nou. La squadra di Xavi è attualmente ottava nella massima serie spagnola, avendo raccolto solo 24 punti nelle prime 16 partite della stagione, mentre l’è 16° con solo 15 punti da mostrare nelle prime 17 partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha vinto le sue prime due partite di Liga sotto la gestione di Xavi contro Espanyol e Villarreal, ma i giganti catalani hanno raccolto solo un punto nelle ultime due partite, perdendo in casa contro il Real Betis il 4 dicembre prima di ...

