Udine: Parcheggi gratis nelle strutture coperte per le feste di Natale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Parcheggi gratis nelle strutture coperte del territorio comunale di Udine nei week end dell’11-12 dicembre, 18-19 dicembre e 8-9 gennaio 2022. Sette gli impianti interessati: Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, piazza Primo Maggio e piazza Venerio. Sono 2mila e 600 posti, al netto degli abbonamenti. Maurizio Franz, assessore al turismo spiega: “Si tratta di una decisione presa all’unanimità dalla giunta e finalizzata a creare le condizioni affinché sia gli Udinesi che i cittadini residenti in altri Comuni siano incentivati a fruire dell’offerta turistica, commerciale e culturale della città in questo periodo. Senza l’assillo del ticket, sarà possibile dedicare il tempo necessario alle mostre, agli acquisti natalizi e alle passeggiate nella ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 dicembre 2021)del territorio comunale dinei week end dell’11-12 dicembre, 18-19 dicembre e 8-9 gennaio 2022. Sette gli impianti interessati: Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, piazza Primo Maggio e piazza Venerio. Sono 2mila e 600 posti, al netto degli abbonamenti. Maurizio Franz, assessore al turismo spiega: “Si tratta di una decisione presa all’unanimità dalla giunta e finalizzata a creare le condizioni affinché sia glisi che i cittadini residenti in altri Comuni siano incentivati a fruire dell’offerta turistica, commerciale e culturale della città in questo periodo. Senza l’assillo del ticket, sarà possibile dedicare il tempo necessario alle mostre, agli acquisti natalizi e alle passeggiate nella ...

