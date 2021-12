Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Lo scontro con il no-vax Contri? Volevo togliermi la soddisfazione di dirgli tutto quello che penso”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Perché ho accettato un confronto in tv con un no-vax? Il primo motivo è che io ci vado per lavoro. E poiribadire che siamo dentro una pandemia,ladiche”. Così Andrea, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su, ha commentato la sua partecipazione a Cartabianca durante la quale si è scontrato duramente con Alberto, professore di Comunicazione sociale allo Iulm, tornato alla ribalta delle cronache perché rappresentante dell’area no-vax/no-pass, tanto da aver partecipato alla riunione di Torino della cosiddetta “Commissione Dubbio e precauzione” di cui fanno ...

Così Marco Travaglio , nell'intervento settimanale dell'ultima puntata di stagione di '&Disaccordi' , il talk politico condotto da Luca Sommi e Andreain onda su Nove , ha commentato le ...
"Secondo Draghi dobbiamo difendere la normalità? Io non riesco a capire di quale normalità stia parlando, forse non si è reso conto dello tsunami che è in corso". Così Marco Travaglio, nell'intervento ...
"Cosa penso dei no-vax? Io trovo molta difficoltà a parlare con una persona contro il vaccino, un no-vax. Ci ho provato qualche volta, ma è una battaglia persa". Così Carlo Verdone ospite dell'ultima ...