Salerno, al via i vaccini ai bimbi: coraggio e determinazione tra i piccoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sarebbe inutile non farsi il vaccino, è sicuro e quando sento cose stupide penso che a dirle sia un medico senza licenza”. Così Salvatore, uno dei primi bimbi vaccinati nella campagna di somministrazione delle dosi pediatriche avviata questa mattina a Salerno, presso il centro sociale di via Cantarella, ha motivato la sua scelta, concordata naturalmente con i genitori, di sottoporsi al vaccino anti Covid. determinazione e coraggio, nessuna paura davanti all’ago hanno caratterizzato la partecipazione dei piccoli di età compresa tra i cinque e gli 11 anni che sono stati vaccinati con le dosi pediatriche nell’apposita struttura, dove prima di essere sottoposti alla iniezione, viene effettuata una visita con il pediatra. Nel pomeriggio l’apertura anche degli altri hub ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sarebbe inutile non farsi il vaccino, è sicuro e quando sento cose stupide penso che a dirle sia un medico senza licenza”. Così Salvatore, uno dei primivaccinati nella campagna di somministrazione delle dosi pediatriche avviata questa mattina a, presso il centro sociale di via Cantarella, ha motivato la sua scelta, concordata naturalmente con i genitori, di sottoporsi al vaccino anti Covid., nessuna paura davanti all’ago hanno caratterizzato la partecipazione deidi età compresa tra i cinque e gli 11 anni che sono stati vaccinati con le dosi pediatriche nell’apposita struttura, dove prima di essere sottoposti alla iniezione, viene effettuata una visita con il pediatra. Nel pomeriggio l’apertura anche degli altri hub ...

