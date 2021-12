Rosalinda Cannavò non crede a Soleil Sorge e le lancia una frecciatina (Di giovedì 16 dicembre 2021) Parla Rosalinda Cannavò Quest’anno come sappiamo alla conduzione di Casa Chi c’è Rosalinda Cannavò, che ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Proprio nel corso dell’ultima puntata del programma online ad arrivare come ospite è stata Wendy, madre di Soleil Sorge, che durante la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 16 dicembre 2021) ParlaQuest’anno come sappiamo alla conduzione di Casa Chi c’è, che ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Proprio nel corso dell’ultima puntata del programma online ad arrivare come ospite è stata Wendy, madre di, che durante la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

kaIabrugovic : 16 Dicembre 2012 Rosalinda Cannavò dice che non sa fingere - Pers35767328Una : RT @Esagerataxxx: Rosalinda Cannavo’ alias Adua Del Vescovo: 'io non so fingere' (in riferimento a Soleil). Cara Rosi perdonami ma andava… - siiria__ : RT @Esagerataxxx: Rosalinda Cannavo’ alias Adua Del Vescovo: 'io non so fingere' (in riferimento a Soleil). Cara Rosi perdonami ma andava… - Ms_Porkuss : RT @Esagerataxxx: Rosalinda Cannavo’ alias Adua Del Vescovo: 'io non so fingere' (in riferimento a Soleil). Cara Rosi perdonami ma andava… - MaraMeo40220652 : RT @Esagerataxxx: Rosalinda Cannavo’ alias Adua Del Vescovo: 'io non so fingere' (in riferimento a Soleil). Cara Rosi perdonami ma andava… -