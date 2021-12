Piazza Affari positiva dopo Fed e BCE (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il day-after la Federal Reserve, e nel gran giorno della Banca Centrale Europea, Piazza Affari ha chiuso la seduta con il segno più. Ieri l’istituto guidato da Jerome Powell ha intensificato, come da pronostico, il processo di riduzione degli stimoli portando il “tapering” da 15 a 30 miliardi mensili. Nel 2022, è emerso dai “dot plot”, dovremmo assistere a tre incrementi dei tassi. Anche dal meeting del Consiglio direttivo della Bce non sono emerse grandi sorprese: il costo del denaro non è stato toccato ed è arrivata la conferma che il prossimo 31 marzo il programma emergenziale Pepp (il piano varato appositamente per combattere la crisi provocata dalla pandemia) terminerà. Per quanto riguarda l’andamento dell’economia, nel 2022 è attesa una nuova accelerazione mentre dal fronte prezzi l’inflazione si confermerà elevata, spinta dalla forza della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il day-after la Federal Reserve, e nel gran giorno della Banca Centrale Europea,ha chiuso la seduta con il segno più. Ieri l’istituto guidato da Jerome Powell ha intensificato, come da pronostico, il processo di riduzione degli stimoli portando il “tapering” da 15 a 30 miliardi mensili. Nel 2022, è emerso dai “dot plot”, dovremmo assistere a tre incrementi dei tassi. Anche dal meeting del Consiglio direttivo della Bce non sono emerse grandi sorprese: il costo del denaro non è stato toccato ed è arrivata la conferma che il prossimo 31 marzo il programma emergenziale Pepp (il piano varato appositamente per combattere la crisi provocata dalla pandemia) terminerà. Per quanto riguarda l’andamento dell’economia, nel 2022 è attesa una nuova accelerazione mentre dal fronte prezzi l’inflazione si confermerà elevata, spinta dalla forza della ...

