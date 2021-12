Petrolio, a novembre consumi +13,8%, in 11 mesi +9,1% (Di giovedì 16 dicembre 2021) A novembre i consumi petroliferi sono stati pari a poco meno di 4,8 milioni di tonnellate, in progresso del 13,8% (+580.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2020, risultando quasi in linea (-3.000 tonnellate in meno) rispetto a novembre 2019. Tale risultato è stato determinato dal recupero dei carburanti autotrazione che hanno evidenziato volumi superiori a quelli del 2019 (+94.000 tonnellate), a fronte di un andamento ancora negativo dei carburanti per aerei (-115.00 tonnellate rispetto al 2019) che ha mantenuto il dato complessivo in territorio negativo. Lo rende noto Unem in un comunicato. Nei primi undici mesi dell’anno i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 50,2 milioni di tonnellate, con un incremento del 9,1% (+4.177.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2020, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Apetroliferi sono stati pari a poco meno di 4,8 milioni di tonnellate, in progresso del 13,8% (+580.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2020, risultando quasi in linea (-3.000 tonnellate in meno) rispetto a2019. Tale risultato è stato determinato dal recupero dei carburanti autotrazione che hanno evidenziato volumi superiori a quelli del 2019 (+94.000 tonnellate), a fronte di un andamento ancora negativo dei carburanti per aerei (-115.00 tonnellate rispetto al 2019) che ha mantenuto il dato complessivo in territorio negativo. Lo rende noto Unem in un comunicato. Nei primi undicidell’anno ipetroliferi italiani sono ammontati a 50,2 milioni di tonnellate, con un incremento del 9,1% (+4.177.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2020, ...

Advertising

fisco24_info : Petrolio, a novembre consumi +13,8%, in 11 mesi +9,1%: A novembre i consumi petroliferi sono stati pari a poco meno… - ZanellaRina : RT @TCommodity: Non lasciatevi influenzare dal recente raffreddamento del prezzo del petrolio. Omicron è servito come semplice pretesto per… - PaoloLuraschi : globale OPEC e AIE,i consueti report settimanali inventari petrolio statunitense(Usa maggior produttore e consumato… - Silendo_org : RT @TCommodity: Non lasciatevi influenzare dal recente raffreddamento del prezzo del petrolio. Omicron è servito come semplice pretesto per… - atestaltasempre : RT @TCommodity: Non lasciatevi influenzare dal recente raffreddamento del prezzo del petrolio. Omicron è servito come semplice pretesto per… -