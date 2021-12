Pensioni | previsto l’aumento con questo passaggio all’INPS 

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Molti pensionati non sanno che è molto semplice aumentare la pensione con una semplice comunicazione all’INPS Sono davvero tanti i pensionati in Italia e altrettanti quelli che si apprestano a lasciare il mondo del lavoro per concedersi il meritato riposo. A volte, però, può capitare che la pensione non corrisponde alle aspettative e ci si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Pautasso0Danilo : RT @SforzaFogliani: Promesse impossibili nel Paese dei 1000 sussidi. 54% spesa pubblica, pari a 510 mld, copre pensioni, assistenza, sanità… - rosaca : RT @SforzaFogliani: Promesse impossibili nel Paese dei 1000 sussidi. 54% spesa pubblica, pari a 510 mld, copre pensioni, assistenza, sanità… - tagliacerri : RT @SforzaFogliani: Promesse impossibili nel Paese dei 1000 sussidi. 54% spesa pubblica, pari a 510 mld, copre pensioni, assistenza, sanità… - ACoppolino52 : RT @SforzaFogliani: Promesse impossibili nel Paese dei 1000 sussidi. 54% spesa pubblica, pari a 510 mld, copre pensioni, assistenza, sanità… - PietroCoppelli : RT @SforzaFogliani: Promesse impossibili nel Paese dei 1000 sussidi. 54% spesa pubblica, pari a 510 mld, copre pensioni, assistenza, sanità… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni previsto

Portiamo a casa anche un risultato che non eradall'accordo nella cabina di regia: 1,5 mld ...pensionati a 8.500 euro oltre ad aver conquistato nel 2022 la piena indicizzazione delle",...Roma rischia di rimpiombare nel caos trasporti , di nuovo. Domani, 16 dicembre , èun nuovo sciopero generale che potrebbe trasformarsi in un giovedì nero per i romani che ... delle, ...Molti pensionati non sanno che è molto semplice aumentare la pensione con una semplice comunicazione all’INPS (pixabay) Sono davvero tanti i pensionati in Italia e altrettanti ...Per Landini c'è bisogno di "combattere una pandemia salariale e sociale che non ha precedenti". La reazione del governo è stata dapprima di sorpresa e naturalmente di disappunto. Molte le forze politi ...