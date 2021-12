Napoli | topo d’appartamento in azione | preso grazie alle urla di un uomo

(Di giovedì 16 dicembre 2021)beccato a rubare in via Toledo. L’, un 62enne, si era introdotto in un’abitsita nel centro died è stato intercettato dagli agenti della polizia locale.inin via Toledo: arrestato Gli agenti della Polizia Locale, appartenenti alla U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori, hanno beccato in flagranza L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

steffit7 : Topo femmina a Napoli non si può dire, non ti salvi... ?????? #chilhavisto #Chilhavisters -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli topo

La Repubblica

... Del Basso, De Caro, Lacarra, Pagano, Siani ein un'interrogazione depositata oggi ai ministri ... 430 per quello di Nola in provincia di, più 1.049 a Grottaglie in provincia di Taranto e ...... 430 per quello di Nola in provincia di, più' 1.049 a Grottaglie in provincia di Taranto e ... Del Basso, De Caro, Lacarra, Pagano, Siani ein un'interrogazione depositata oggi ai ministri ...L'infortunio di Zielinski potrebbe essere meno grave del previsto. Il centrocampista del Napoli potrebbe tornare a disposizione di Spalletti.Zemelo e Paolo Mottura (nn. 3441 - 3442 - 3443. Ispirata a fatti storici reali, per la precisione alla prima circumnavigazione del globo ad opera di Ferdinando Magellano, si tratta di un'avventura nel ...