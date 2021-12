Il Milan punta Botman per il dopo-Kjaer: contatti con il Lille, due ostacoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) I francesi non vorrebbero privarsi dell'olandese a gennaio. E il cartellino costa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Leggi su 90min (Di giovedì 16 dicembre 2021) I francesi non vorrebbero privarsi dell'olandese a gennaio. E il cartellino costa tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Advertising

antonio12659828 : @tripalosky99 Paqueta al milan ha giocato seconda punta, falso 9 , esterno e cc grazie anche alle tante invenzioni… - bruttapas : #Insigne il #Napoli ha sul serio il coltello dalla parte del manico. #Juve e #Milan non spendono più oltre 10 annu… - Ste_FVCRN : RT @Ste_FVCRN: Curiosità ???? #2 (1/2): Il giorno attualmente attribuito alla nascita del Milan (16 dicembre) non è riconosciuto da tutti gl… - sportli26181512 : Napoli, ieri Zielinski ha svolto parte del lavoro in gruppo: punta il Milan: Dopo i problemi respiratori accusati c… - EmanuelePisto : @Maldi___ Non ti ci fare per niente la bocca. È più probabile che Caressa diventi il secondo di Nagelsmann piuttost… -