I poliziotti e prof No vax ridotti a pochi irriducibili | le stime sull’effetto dell’obbligo sui vaccini | in quanti sono pronti a farsi sospendere

Chi tra le fila dei No vax sperava in una sorta di ribellione delle forze dell'ordine contro l'obbligo vaccinale scattato da ieri 15 dicembre rischia di rimanere fortemente deluso. I numeri relativi alle vaccinazioni sui vari corpi di polizia e forze armate non arriveranno prima di gennaio, quando saranno trascorsi i 5 giorni di tempo per la comunicazione dell'avvenuta prenotazione, che dovrà prevedere la vaccinazione entro 20 giorni. E lo stesso discorso si applica sulla scuola, visto che l'ampliamento delle categorie coinvolte dall'obbligo vaccinale comprende ormai insegnanti, personale Ata e collaboratori scolastici. Si tratta di circa 2 milioni di lavoratori statali, che rischiano la sospensione dal servizio e quindi dello stipendio in caso di rifiuto del vaccino anti Covid. Le stime di chi ha deciso di affrontare la sospensione, con tanto di battaglia legale ...

