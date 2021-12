Gianni Morandi, lacrime in diretta: non riesce a trattenersi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Momento toccante per Gianni Morandi. Il cantante bolognese si emoziona in diretta durante la serata di Sanremo Giovani. Ecco cos’è successo. Ieri sera è andata in onda la finalissima di Sanremo Giovani dove non abbiamo saputo solamente i tre vincitori che si andranno ad esibire insieme ai 22 Big già annunciati la settimana che va Leggi su youmovies (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Momento toccante per. Il cantante bolognese si emoziona indurante la serata di Sanremo Giovani. Ecco cos’è successo. Ieri sera è andata in onda la finalissima di Sanremo Giovani dove non abbiamo saputo solamente i tre vincitori che si andranno ad esibire insieme ai 22 Big già annunciati la settimana che va

Advertising

fattoquotidiano : L'INTERROGATORIO | Gianni Mion, storico n. 1 della holding di famiglia: “Sapevano che il viadotto aveva un difetto… - IlContiAndrea : Gianni Morandi emozionato come un ragazzino #SanremoGiovani #Sanremo2022 - vivranda : RT @marcole___: Gianni Morandi a Sanremo con 'Apri Tutte Le Porte' - vivranda : RT @wildrouche: TL crollata per Massimo Ranieri e Gianni Morandi praticamente la situazione che ci sarebbe stata negli anni '70 se fosse es… - LBCR98 : RT @GioiaStefani: La rivalità tra #Ranieri e #Morandi fu di tutt'altro genere non per la canzone. Ci pensate che da febbraio nei vari prog… -