Formula 1, Ferrari: Leclerc è positivo al Covid (Di giovedì 16 dicembre 2021) Charles Leclerc è risultato positivo al Coronavirus dopo aver effettuato un tampone al rientro in Europa. Il pilota della Ferrari, che è vaccinato con doppia dose, aveva già avuto il virus a gennaio Leggi su rainews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Charlesè risultatoal Coronavirus dopo aver effettuato un tampone al rientro in Europa. Il pilota della, che è vaccinato con doppia dose, aveva già avuto il virus a gennaio

