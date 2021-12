Covid | Draghi | «Restrizioni per proteggere sistema sanitario» La Ue | «Viaggi e Green pass | servono misure nazionali coerenti e concordate»

Advertising

CarloCalenda : Intanto il 70% degli italiani vuole Draghi a Palazzo Chigi. E viste le scenette dei partiti si capisce il perché. N… - fattoquotidiano : Covid, Draghi: “Ci siamo ripresi questa normalità al prezzo di 134mila morti. Vogliamo difenderla con le unghie e c… - fabiochiusi : Fun fact. Il certificato COVID -- così si chiama lo strumento UE, e così si chiamava prima che diventasse 'Green Pa… - infoitestero : Covid-19, Ue: «Approccio coordinato sulle restrizioni». Draghi tira dritto: «Necessarie per combattere Omicron» – I… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Mario #Draghi punta a ritardare il picco della #Omicron a febbraio, con metà della popolazione #vaccinata https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

...ipotesi di cui si inizia a discutere in queste ore dopo la stretta già decisa dal governo...potrebbe essere introdotto l'obbligo di tampone anche per chi si è già vaccinato o è guarito dal...sono tanti altri lavoratori che si sentono messi in secondo piano dalla manovra del governo: ...stabilizzazione dei precari che abbiamo assunto nella sanità campana durante l'emergenza", ...(Open) La notizia riportata su altri media Eurosummit a Palazzo Berlaymont Bruxelles: in corso il Consiglio europeo su Covid, Russia, migranti, energia Mario Draghi arriva a Bruxelles preceduto dalla ...Merito anche di Draghi, "un premier competente e rispettato a livello internazionale ... "Il tasso di vaccinazione contro il Covid in Italia è tra i più elevati d'Europa. E dopo un 2020 difficile, la ...