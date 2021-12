“Costa quanto un…” | Juve | provocazione dal ds sull’obiettivo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il diesse del Monaco Mitchell ha aperto un piccolo spiraglio a una trattativa con lantus per Tchouameni lanciando unaLantus ha lo stesso obiettivo che si era prefissata in estate: trasformare il volto al centrocampo. Dopo l’arrivo di Manuel Locatelli avvenuto prima della chiusura del mercato estivo, ora i bianconeri provano a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TORINO - E dunque occhio a uno Aurélien Tchouameni che "costa quanto il Casinò". La Juventus , però, le sue fiches da puntare nel mercato estivo è decisa a rimediarle (cedendo giocatori non più centrali nel progetto o facendo anche qualche sacrificio).