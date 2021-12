Check-up Mezzogiorno | il Sud resiste all’impatto della crisi | Pil a +5% nel 2021

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un Sud in ripresa che ha resistitosocioeconomicopandemia e che sembra aver imboccato un sentiero di crescita sostenuta, che dovrà però essere consolidato cogliendo tutte le rilevanti opportunità offerte dai numerosi strumenti e misure di rilancio, in particolare dal Pnrr e al nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali-27. E’ questa la fotografia dell’economia meridionale nel, in netto miglioramento rispetto a quella dello scorso anno, realizzata da Confindustria (Area Coesione Territoriale e Infrastrutture) e Srm(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) nel-Up. Il primo, importante, segnale positivo arriva dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, che torna a salire dopo la brusca frenata del 2020, recuperando ...

Il Sole 24 ORE

... realizzata da Confindustria (Area Coesione Territoriale e Infrastrutture) e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) nel- Up. Il primo, importante, segnale positivo ...Emerge dal '- up' realizzato dall'area coesione territoriale e infrastrutture di Confindustria e dal centro studi Srm (collegato a Intesa Sanpaolo) che fotografa "un Sud in ripresa ...Un Sud in ripresa che ha resistito all'impatto socioeconomico della pandemia e che sembra aver imboccato un sentiero di crescita sostenuta.