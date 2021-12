Bloccata nel girone della precarietà | Da 25 anni è così | guadagno 5 | 40 euro l' ora

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La pandemia ha messo sotto i riflettori una realtà da sempre esistita e oggi ancora più diffusa: quella dei working poor, persone che hanno un lavoro ma che vivono al limitesussistenza nella continua lotta tra contratti fragili e redditi bassi. A parlarne è il CorriereSera attraverso la storia di Francesca. Questa donna da 25vive e lavora a Milano, ha 45e lavora per 5,40lordi all’ora, arrivando a 800mensili quando le permettono di coprire tutte le ore previste dal suo contratto. Al CorriereSera dice: “Ero appena arrivata a Milano, lavoravo a cottimo: 800 mila lire per 40 ore alla settimana. Parliamo di 25fa, ero giovane e come primo lavoro poteva anche andare” Glisono trascorsi ...

Advertising

HuffPostItalia : Bloccata nel girone della precarietà: 'Da 25 anni guadagno 5,40' - mcrisparlato : @QLexPipiens Scopro di essere stata bloccata da Stingi senza aver mai commentato un suo tweet. L'aver reso noto il… - FALLVNGH : Sono bloccata nel traffico e devo andare a fare un esame, iniziamo bene - CarlottaRossi11 : Pallavolo nei giorni del Coronavirus - Una serie di positività nel gruppo-squadra della Futura Giovani, attività bl… - tearin_myheart_ : CHE POI sono rimasta bloccata nel traffico perché c'era un incidente e sono arrivata tardi quando sono entrata in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccata nel

Finisce per ritrovarsi sempre al punto di partenza, saltando da un lavoro ad un altro e rimanendogirone della precarietà.... dopo la cremazione, le ceneri sono state tumulatecimitero di Sant'Antonio. Lascia i figli ... Ti potrebbe interessare: 18 Aprile 2020 Famiglia Valdilanain Birmania dall'emergenza: ora è ...La situazione sembra , invece, in via di miglioramento in Germania, anche se i numeri restano alti: nel Paese nelle ultime 24 ore sono 56.677 i nuovi contagi da Coronavirus, comunque in dimunuzione ...La storia di Francesca che lotta tra contratti fragili e redditi bassi. La pandemia ha aumentato i working poor ...