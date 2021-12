A Napoli alla Mostra d'Oltremare 180 bimbi già vaccinati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono partite alla Mostra d'Oltremare a Napoli le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni che finora sono stati 180 che hanno già avuto la somministrazione delle dosi. L'hub della Mostra è solo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono partited'le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni che finora sono stati 180 che hanno già avuto la somministrazione delle dosi. L'hub dellaè solo ...

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri del TPC hanno consegnato alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, per la custodia giudiziale, num… - capuanogio : ?? Pisacane, agente di #Insigne: 'Tempo quasi scaduto, #ADL deve dare risposte. Fino a gennaio non ascoltiamo nessu… - mirkocalemme : Lo immaginate il presidente del PSG dire che alla Torre Eiffel preferisce il Porto Vecchio di Marsiglia? La pizza… - Escoalbar95 : RT @DomPepeLiberato: Aspettando il comunicato di Manolas via da Napoli per esaltare come miglior difensore della nostra storia. Chi caga in… - Bocasoloboca : RT @mirkocalemme: Lo immaginate il presidente del PSG dire che alla Torre Eiffel preferisce il Porto Vecchio di Marsiglia? La pizza a Napo… -