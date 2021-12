Tumore alla prostata, combinazione a tre fattori: come crolla il rischio-morte (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuove frontiere nella battaglia contro il Tumore alla prostata, il più diffuso tra gli uomini e livello globale. Nuove frontiere che emergono dallo studio di Fase III ARASENS nel quale viene valutato l'utilizzo di darolutamide, un inibitore orale del recettore degli androgeni (ARi), nel Tumore della prostata ormonosensibile metastatico (mHSPC) ha raggiunto l'endpoint primario. Secondo lo studio, darolutamide usato in combinazione con docetaxel e terapia di deprivazione androgenica (ADT), ha incrementato in modo significativo la sopravvivenza globale (OS) rispetto a docetaxel e ADT. E ancora, l'incidenza globale degli eventi avversi è risultata simile nei due gruppi di trattamento. Queste le anticipazioni dei risultati dello studio, che sarà presentato nel dettaglio in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuove frontiere nella battaglia contro il, il più diffuso tra gli uomini e livello globale. Nuove frontiere che emergono dallo studio di Fase III ARASENS nel quale viene valutato l'utilizzo di darolutamide, un inibitore orale del recettore degli androgeni (ARi), neldellaormonosensibile metastatico (mHSPC) ha raggiunto l'endpoint primario. Secondo lo studio, darolutamide usato incon docetaxel e terapia di deprivazione androgenica (ADT), ha incrementato in modo significativo la sopravvivenza globale (OS) rispetto a docetaxel e ADT. E ancora, l'incidenza globale degli eventi avversi è risultata simile nei due gruppi di trattamento. Queste le anticipazioni dei risultati dello studio, che sarà presentato nel dettaglio in un ...

