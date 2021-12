Super green pass: ecco quando per il Garante Privacy è illegittimo chiederlo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In questi giorni tiene banco la nuova certificazione verde potenziata, il cosiddetto Super green pass, che permette l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, anche in zona bianca e gialla e che viene rilasciato soltanto a seguito della somministrazione di almeno una dose di vaccino anti coronavirus. Ebbene, vi è un colpo di scena che ha come protagonista il Garante della Privacy: in sintesi, nessun obbligo di “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, anche, gli accompagnatori dei pazienti nelle strutture sanitarie come gli ospedali. Vediamo più da vicino. Super green pass: ecco lo ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In questi giorni tiene banco la nuova certificazione verde potenziata, il cosiddetto, che permette l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, anche in zona bianca e gialla e che viene rilasciato soltanto a seguito della somministrazione di almeno una dose di vaccino anti coronavirus. Ebbene, vi è un colpo di scena che ha come protagonista ildella: in sintesi, nessun obbligo di “” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, anche, gli accompagnatori dei pazienti nelle strutture sanitarie come gli ospedali. Vediamo più da vicino.lo ...

