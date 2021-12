Roma | incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto | un ferito

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un carabiniere è rimastonell'divampatodeiSalvo D'Acquisto, in via di Tor di, a. L'uomo è stato trasportato all'ospedale S. Andrea, le sue ...

Roma, incendio alla caserma dei carabinieri D'Acquisto a Tor di Quinto

Un carabiniere è rimasto ferito nell'incendio divampato nella caserma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, in via di Tor di Quinto, a Roma. L'uomo è stato trasportato all'ospedale S. Andrea, le sue condizioni non sembrano essere gravi. Incendio questa mattina all'interno della caserma 'Salvo d'Acquisto' di Tor di Quinto, a Roma. Il rogo è visibile dalla Tangenziale. Sul posto anche i vigili del fuoco.