Milano-Parigi in treno ad alta velocità: prezzi e curiosità (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Trenitalia ha annunciato che dal 18 dicembre saranno operativi due Frecciarossa che collegheranno Milano Centrale a Parigi Gare de Lyon, passando per Lyon Part Dieu, Chambéry, Modane e Torino. I due Frecciarossa che ogni giorno faranno la spola tra le due metropoli europee occuperanno i binari che precedentemente erano riservati al TGV (treno ad alta velocità delle ferrovie dello Stato francese). I Frecciarossa, oltretutto, sono anche più veloci: solo 6 ore per viaggiare da Milano a Parigi contro le 7 viaggiando con il TGV. Riguardo a eventuali altre fermate dei Frecciarossa oltre a Lyon Part Dieu, Chambéry, Modane e Torino Trenitalia, per il momento, non ha dato notizie. Prima corsa mattutina e altre due nel pomeriggio: la mattina, la prima corsa sarà alle 6:25 da ...

