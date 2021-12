Messaggi a scomparsa automatica con timer su WhatsApp (Di mercoledì 15 dicembre 2021) WhatsApp si è adeguata alle app concorrente e offre ora i Messaggi effimeri, ossia Messaggi che scompaiono automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. E' bene dire subito che non si tratta di un modo per inviare Messaggi segreti o che si autodistruggono appena letti, ma semplicemente un modo per non tenere conservati per sempre i Messaggi inviati all'interno di una chat. Con questa funzione possiamo creare una chat di Messaggi temporanei e inviare Messaggi di breve durata, a scomparsa automatica. Con l'opzione dei Messaggi effimeri, è possibile fare in modo che tutti i Messaggi inviati all'interno di una specificata chat, siano automaticamente eliminati dopo ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 15 dicembre 2021)si è adeguata alle app concorrente e offre ora ieffimeri, ossiache scompaionomente dopo un determinato periodo di tempo. E' bene dire subito che non si tratta di un modo per inviaresegreti o che si autodistruggono appena letti, ma semplicemente un modo per non tenere conservati per sempre iinviati all'interno di una chat. Con questa funzione possiamo creare una chat ditemporanei e inviaredi breve durata, a. Con l'opzione deieffimeri, è possibile fare in modo che tutti iinviati all'interno di una specificata chat, sianomente eliminati dopo ...

