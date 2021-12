Letta: “Tampone per chi arriva dall’estero? Draghi non ha chiuso le porte ai turisti, non vogliamo diventare come l’Olanda” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Draghi non ha chiuso le porte ai turisti. Il governo ha fatto una scelta che noi condividiamo e cioè che i luoghi in Italia che sono frequentati da tantissime persone possano rimanere sicuri. E’ un segnale importante e un modo per far sì che il turismo funzioni. Non è una scelta contro di esso e contro l’Europa, ma così preserviamo la sicurezza in Italia perché non vogliamo diventare come l’Olanda. Bene la stretta è il modo migliore per evitare ulteriori difficoltà”. Così il Segretario dem, Enrico Letta, a margine dell’iniziativa che si sta tenendo a Roma presso il Monk. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “non haleai. Il governo ha fatto una scelta che noi condividiamo e cioè che i luoghi in Italia che sono frequentati da tantissime persone possano rimanere sicuri. E’ un segnale importante e un modo per far sì che il turismo funzioni. Non è una scelta contro di esso e contro l’Europa, ma così preserviamo la sicurezza in Italia perché non. Bene la stretta è il modo migliore per evitare ulteriori difficoltà”. Così il Segretario dem, Enrico, a margine dell’iniziativa che si sta tenendo a Roma presso il Monk. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

