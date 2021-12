La Premier vuole tagliare gli stipendi dei giocatori no-vax (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I club di Premier League stanno valutando se possono mettere mano agli stipendi dei giocatori costretti ad andare in isolamento perché non sono vaccinati. Il numero dei giocatori positivi nelle quattro divisioni del calcio inglese è aumentato vertiginosamente nelle ultime due settimane, anche a causa delle nuove restrizioni del governo introdotte in seguito alla diffusione della variante Omicron. Risultato: squadre decimate e quattro partite rinviate in soli cinque giorni questa settimana. La prossima tappa, in Inghilterra, è colpire i giocatori renitenti sui soldi. Come ha fatto il Bayern Monaco, che in Germania è diventato un caso per i suoi positivi. A cominciare da Kimmich, non-vaccinato ammalato e pentito. Il Daily Mail scrive che un certo numero di club della massima serie e della Football ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I club diLeague stanno valutando se possono mettere mano aglideicostretti ad andare in isolamento perché non sono vaccinati. Il numero deipositivi nelle quattro divisioni del calcio inglese è aumentato vertiginosamente nelle ultime due settimane, anche a causa delle nuove restrizioni del governo introdotte in seguito alla diffusione della variante Omicron. Risultato: squadre decimate e quattro partite rinviate in soli cinque giorni questa settimana. La prossima tappa, in Inghilterra, è colpire irenitenti sui soldi. Come ha fatto il Bayern Monaco, che in Germania è diventato un caso per i suoi positivi. A cominciare da Kimmich, non-vaccinato ammalato e pentito. Il Daily Mail scrive che un certo numero di club della massima serie e della Football ...

