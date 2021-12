Johnson & Johnson, Ema: sì a booster e terza dose eterologa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Ema dice sì al booster del Vaccino Johnson & Johnson. E assicura l’efficacia di una dose eterologa dopo le due dosi di vaccino a mRna: la nota Una dose booster del vaccino anti Covid di Johnson & Johnson può essere effettuata. Le raccomandazioni sono di far passare almeno 2 mesi dopo la prima e di somministrarla alle persone di età pari o superiore a 18 anni. Questo uno dei nodi sciolto dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema. La conclusione si basa sui dati che mostrano come un richiamo del vaccino J&J, inoculato almeno 2 mesi dopo la prima ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Ema dice sì aldel Vaccino. E assicura l’efficacia di unadopo le due dosi di vaccino a mRna: la nota Unadel vaccino anti Covid dipuò essere effettuata. Le raccomandazioni sono di far passare almeno 2 mesi dopo la prima e di somministrarla alle persone di età pari o superiore a 18 anni. Questo uno dei nodi sciolto dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema. La conclusione si basa sui dati che mostrano come un richiamo del vaccino J;J, inoculato almeno 2 mesi dopo la prima ...

