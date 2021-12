Fiorentina batte il Benevento (2-1) e passa il turno. Ma Kokorin non segna. Infortunio a Pulgar. Pagelle (Di giovedì 16 dicembre 2021) passa il turno, la Fiorentina con i gol di Milenkovic e Sottil. Negli ottavi affronterà il Napoli. Benevento battuto anche senza bisogno dei gol di Vlahovic. Che entra solo nel finale al posto di un Kokorin assolutamente impresentabile, che compie il capolavoro al 39' del primo tempo, non riuscendo a segnare quando si è trovato solo, a tu per tu con il poretiere giallorosso Manfredini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021)il, lacon i gol di Milenkovic e Sottil. Negli ottavi affronterà il Napoli.battuto anche senza bisogno dei gol di Vlahovic. Che entra solo nel finale al posto di unassolutamente impresentabile, che compie il capolavoro al 39' del primo tempo, non riuscendo are quando si è trovato solo, a tu per tu con il poretiere giallorosso Manfredini L'articolo proviene da Firenze Post.

