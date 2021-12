Coppa Italia 2021 2022 | la Fiorentina soffre con le seconde linee ma batte il Benevento 2-1

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vince soffendo, con lein campo, ladi Vincenzono che, con un risicato 2-1,un ottimo. La squadra campana, allenata da Fabio Caserta, deve arrendersi solo ad un grandissimo Rosati, che nel primo tempo ha saputo tenere a galla la propria squadra. I toscani adesso affronteranno agli ottavi di finale diil Napoli, in una sfida che preannuncia spettacolo. La partita parte abbastanza lenta con lache, complice l’ingente quantità di riserve mandate in campo, non riesce ad avere una manovra fluida. A sbloccare la partita ci pensa però Nikola Milenkovic che è bravo a sfruttare in area una torre di testa di Igor e, anche lui di ...

Advertising

Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - acffiorentina : Passiamo il turno in Coppa Italia! ??? 2 - 1 ???? | 90' + 4' #ForzaViola ?? #FiorentinaBenevento #CoppaItalia - tabellamercatob : Sedicesimi #CoppaItaliaFrecciarossa Finale #FiorentinaBenevento 2-1 Tabellino e cronaca - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Coppa Italia, Empoli e Cagliari vanno agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Servono regole per agenti' L'attaccante classe 2000 è già a quota 17 reti e due assist tra campionato esu 18 presenze. numeri che lo hanno portato nei radar dei migliori club d'Europa. '...Ricordiamo tutti qui in città l'inizio traumatico incon una vittoria immeritata ai rigori contro il Frosinone. Sembravamo all'epoca non pronti per la massima serie. Ieri invece la ...È tempo di Coppa Italia, la manifestazione che ha segnato la storia blucerchiata. Domani sera, giovedì, i sedicesimi propongono al “Ferraris” un avversario ostico, il Torino. Roberto D’Aversa ne ha ...FIRENZE - Sarà la Fiorentina a sfidare il Napoli nell'anno nuovo negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Italiano, che tiene inzialmente fuori Vlahovic per sganciarlo solo nel secondo ...