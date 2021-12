Chi non vorrebbe? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Jeff Bezos vorrebbe vivere per sempre. Il fondatore e presidente di Amazon, fino a ieri l’uomo più ricco del mondo, scalzato solo quest’anno da Elon Musk, giustamente non ci sta a pensare che la sua vita debba finire nel giro di 40, massimo 50 anni. Con tutto quello che ha fatto e con tutto quello che potrebbe fare ancora. Leggi anche › Invecchiamento, uno studio israeliano ha scoperto come rallentarlo Jeff Bezos vuole restare giovane per sempre Perché lasciare solo una traccia ed essere ricordato non basta al magnate e filantropo statunitense che, infatti, ha investito una cifra folle, per noi esseri umani standard, in una nuova start up che ringiovanisce le cellule in laboratorio e si occupa di riprogrammazione biologica. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Jeff Bezosvivere per sempre. Il fondatore e presidente di Amazon, fino a ieri l’uomo più ricco del mondo, scalzato solo quest’anno da Elon Musk, giustamente non ci sta a pensare che la sua vita debba finire nel giro di 40, massimo 50 anni. Con tutto quello che ha fatto e con tutto quello che potrebbe fare ancora. Leggi anche › Invecchiamento, uno studio israeliano ha scoperto come rallentarlo Jeff Bezos vuole restare giovane per sempre Perché lasciare solo una traccia ed essere ricordato non basta al magnate e filantropo statunitense che, infatti, ha investito una cifra folle, per noi esseri umani standard, in una nuova start up che ringiovanisce le cellule in laboratorio e si occupa di riprogrammazione biologica. ...

