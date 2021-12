Beppe Grillo | Elevato con vista sul Colle Draghi? Lo vedrei bene lassù

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ne parla: “È un grillino!”. Gli parla spesso al telefono: “Presidente, questo provvedimento per me è ok”. E in questi ultimi tempi ai suoi amici, fra Genova e Marina di Bibbona, gli capita di dire: “al Quirinale sarebbe una garanzia, ma certo non si può andare mica al voto in mezzo a questo caos”.per il momento evita interventi pubblici sul. Non parla di politica interna. Si limita a lanciare dal suo blog post visionari. Da, come si autodefinisce. E però a chi gli fa la domanda delle cento pistole risponde: “Sì, lo”. Cosa ha in menteper la partita del Quirinale? I suoi pensieri corrispondono a quelli di Giuseppe Conte, il leader che ha in simpatia così ...

beppe_grillo : 'La produzione di elettricità dalla fusione nucleare sarà molto probabilmente così costosa e così complessa che non… - beppe_grillo : Il 2020 ha segnato l'aumento record della quota di ricchezza globale dei miliardari. Ecco i risultati del 'World… - beppe_grillo : L'economia circolare può generare entro il 2030 un potenziale economico annuo da quasi 100 miliardi di euro per le… - nmtedeschi : Lui che aveva risvegliato la coscienza dei francesi in anni dove il potere del palazzo non se lo aspettava, è stato… - FacciamoChia2 : la cacata di @Maumol 'Il populismo ha fallito' Sbagliato il @Mov5Stelle ha tradito e @beppe_grillo si è fatto fottere @diMartedi -

