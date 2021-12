Basket | Nba | Ayton e Paul trascinano Phoenix alla vittoria a Portland

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), 15 dic. - (Adnkronos) - Dopo il passo falso a Los Angeles contro i Clippers, i Suns (22-5) faticano ma si rialzano subito superando(11-17)dopo un tempo supplementare per 111-107. Sempre senza Devin Booker, i vice-campioni in carica ritrovano un Deandreda 28 punti e 13 rimbalzi, ma è Chrisil protagonista del finale di gara con il canestro che forza l'overtime e una doppia doppia da 24 punti e 14 assist (più 8 rimbalzi) per spingere i suoi al successo.dà battaglia fino all'ultimo, ritrovando un Damian Lillard sopra quota 30 (31 punti con 10 assist) ma colpevole dell'errore in lunetta che avrebbe permesso ai suoi di riavvicinarsi ulteriormente sul finire dell'overtime. Neanche lui è riuscito a impedire la sesta sconfitta consecutiva dei suoi, accompagnato dai 23 ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Stephen Curry è il miglior realizzatore da tre punti nelle regular season della. La star dei Golden State Warriors entra nella storia del: ha battuto il record storico di Ray Allen, superando i suoi 2.973 punti. È successo nel primo quarto della partita contro i New ...... che si era fermato a 2.973 triple, e di colui che deteneva il primato fino a febbraio 2011, Reggie Miller (2.560), Curry diventa così il più prolifico tiratore dai 3 punti di sempre in. " E' ...New York, 15 dic. - Nonostante le gravi assenze a causa del protocollo Covid che li ha costretti a fare a meno di sette giocatori, tra cui anche James Harden, i Brooklyn Nets (20-8) superano 131-129 ...New York, 15 dic. - Steph Curry ci mette 4 minuti e mezzo a togliersi la scimmia dalla spalla, realizzando le due triple necessarie per superare il record di Ra ...